Кличко звільнить голову департаменту КМДА через походи по ресторанам у комендантську годину

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в комендантську годину, журналісти помітили на виході з ресторану, буде звільнений.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність...Сказав йому писати заяву", – зазначив мер столиці у Telegram.

Також Кличко звернувся до правоохоронців щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їхню роботу в комендантську годину.

Раніше журналісти "Української правди" виявили київські ресторани премім-класу, які не припиняють роботу під час комендантської години. Зокрема, у ресторані Biarritz побачили столичного забудовника Артура Мхітаряна та директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, які майже опівночі тільки приїхали до закладу.

При цьому в закладі Frou Frou помітили, як заступник генерального прокурора Ігор Мустеца залишив ресторан о 00:17 годині.