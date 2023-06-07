У Литві пропонують заборонити російський скраплений газ

До Сейму (парламенту) Литви внесли пропозицію законодавчо заборонити прийом у будь-якій формі скрапленого газу з Росії, який у обмежених масштабах ще надходить у країну.

Відповідну ініціативу висунуто міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом і головою парламентського комітету з національної безпеки та оборони Лаурінасом Касчюнасом, передає enkorr.

"Існують підприємства, які досі займаються імпортом скрапленошго газу з Росії, доставляючи його автоцистернами. Це має бути заборонено", – зазначили ініціатори, які внесли у Сейм відповідні поправки до закону про природний газ.

Депутати підтримали у першому читанні цю пропозицію 119 голосами. Лише один проголосував проти, утрималися 11 політиків. Пропозицію має бути обговорено парламентськими комітетами, після чого вона повернеться до зали засідань на обговорення й заключне голосування.

Міненерго Литви встановило, що у компанії Gazprom Export, яка є дочірнім підприємством "Газпрому", скраплений газ закуповує і ввозить до Литви цистернами зареєстрована у Варшаві Cryogas M&T Poland.

Імпорт із Росії скрапленого природного газу через термінал, розташований у Клайпедському державному морському порту, було заборонено Литвою в березні 2022 року, а в квітні така заборона стала діяти і на постачання трубопроводами. Виняток діє лише для транзиту в Калінінград.