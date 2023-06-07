Попит росіян на відпочинок у Криму рекордно впав – лише 1% бронює житло на окупованому півострові

Частка окупованого Криму у бронюванні готелів та житла росіянами для відпочинку влітку 2023 року впала до 1%, хоча влітку 2021 року вона сягала рекордних 19%.

Про це свідчать дані російського сервісу бронювань Ostrovok.ru, повідомляє РБК.

Попит на бронювання готелів та апартаментів в окупованому Криму різко впав у 2022 році, зазначають у російські компанії. У 2019 році частка півострова в літньому попиті становила 17%, у 2020 році – 18%, у 2019 році – 19%. У 2022 році цей показник знизився відразу до 3%, а у 2023 році – до 1%.

"У порівнянні з минулими сезонами цього літа в Криму буде набагато менше бронювань", – підтвердив генеральний директор сервісу "Суточно.ру" Юрій Кузнєцов.

За його словами, через падіння попиту ціни на розміщення навіть у найбільш популярних кримських локаціях зараз нижчі, ніж минулого року. Водночас в середньому вартість відпочинку на російських курортах за рік зросла на 15%.

На тлі падіння попиту на відпочинок в окупованому Криму кількість охочих відпочити в Сочі зросла до максимуму за п'ять років. На цей курорт, за даними Ostrovok.ru, припадає 15% усіх бронювань по Росії на літо 2023 року. Для порівняння: минулого року показник був на рівні 13%, у 2021 році – 9%, у 2020 – 10%, у 2019 році – 9%.

Як повідомлялося, туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.