Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала реекспорт зброї в Україну

Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти", – йдеться в повідомленні швейцарського парламенту, передає Європейська правда.

Відповідне рішення підтримали 22 голосами, 17 – проти, ще четверо утрималися.

Згідно із поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.

1 червня нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти поправки, яка б дозволила третім країнам реекспортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну. Після голосування верхньої палати вони розглянуть поправку повторно.

Із початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву.

Німеччина, наприклад, хотіла передати Україні боєприпаси для зенітних установок Gepard, а також кулеметні боєприпаси. Данія звернулася до Берна за дозволом на постачання в Україну бронетранспортери Piranha III. Однак Швейцарія відхилила обидві заявки. Це викликало міжнародну критику.