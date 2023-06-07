Наслідки підриву Каховської ГЕС: У Херсонській області евакуйовано 1700 мешканців

Із Херсонської області евакуйовано вже 1,7 тис. осіб, які постраждали внаслідок підтоплень, спричинених підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції у ніч проти 6 червня.

"У Херсонській області триває евакуація населення. Ситуація контрольована. Станом на 13:00 евакуйовано 1,7 тис. осіб", – заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у відеозверненні, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому, за його словами, російські окупанти продовжують обстріли житлових кварталів Херсона, "наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води".

Також Прокудін повідомив про хакерську атаку на гарячу лінію облдержадміністрації.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Через це можуть бути підтоплені 80 населених пунктів, знищено частину флори та фауни Херсонщини, кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою також продовольча безпека та інші катастрофічні наслідки.