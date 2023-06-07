Ердоган запропонував Зеленському та Путіну створити комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС.

Про це Ердоган заявив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Під час телефонної розмови Ердоган наголосив на готовності турецької сторони долучитися до ініціативи зі створення міжнародної комісії з Каховського водосховища.

На думку президента Туреччини, до складу комісії можуть увійти фахівці від України та Росі, а також міжнародного співтовариства, зокрема ООН та Туреччини.

Ердоган зазначив, що в цьому питанні можна дотримуватись методу діалогу, аналогічного тому, який мав місце у питанні "Зернового коридору".

Турецький лідер підкреслив, що на тлі продовження бойових дій неможливо запобігти людським жертвам, тому дуже важливо сконцентруватися на питанні поновлення переговорного процесу.

Після розмови із Зеленським Ердоган обговорив цю пропозицію із російським президентом Владіміром Путіним. Під час розмови із ним президент Туреччини також наголосив на важливості продовження дії "Зернової угоди".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС.

"Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", – йдеться на сторінці Зеленського у Facebook.

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Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Росія традиційно заперечує свою причетність до воєнних злочинів і намагається звинуватити у підриві окупованої ГЕС Україну.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що руйнування частини Каховської ГЕС наразі не створює безпосередньої загрози для Запорізької АЕС, однак станція зменшить використання води.