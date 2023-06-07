Банки з Казахстану, Вірменії та Гонкогу почали блокувати платежі російських компаній за електроніку, – ЗМІ
Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на кілька джерел на місцевому ринку електроніки.
Один із співрозмовників видання уточнив, що це пов'язано з десятим пакетом санкцій США, який загрожує всім компаніям, що співпрацюють з Росією: обмеження стосуються, зокрема, надання товарів і послуг.
Ще одне близьке до уряду РФ джерело видання додало, що також виникають труднощі при оплаті телекомунікаційного обладнання останнього покоління, а також систем зберігання даних та серверів.
Співрозмовники видання стверджують, що через це російські компанії спробують ввозити потрібні компоненти під фальшивими кодами ТН ЗЕД або купувати вже зібрану техніку.
Як повідомлялося, у травні США внесли до "чорного списку" 71 компанію, а також запровадили санкції проти десятків фізичних та організацій з різних країн, які допомагали Росії обходити санкції.
Раніше до "чорного списку" США аже потрапили два вірменських дилери електроніки, "Тако" та "Мілор Електронікс" (Milur Electronics).
Голова Російсько-Азійського союзу промисловців і підприємців (РАСПП) Віталій Манкєвіч розповідав, що постачальники з Гонконгу також називають важкою ситуацію з платежами і пов'язують її з санкційним тиском, адже закони Гонконгу щодо цього досить суворі.
Казахські банки також посилили контроль операцій із санкційної продукції, у тому числі електроніки, розповів гендиректор логістичної компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло. За його словами, безпосередньо закуповувати компоненти у країни-виробника неможливо вже зараз, а через треті країни стає "все складніше і складніше, тому за півроку-рік ми можемо зіткнутися з дефіцитом санкційної продукції".