Банки з Казахстану, Вірменії та Гонкогу почали блокувати платежі російських компаній за електроніку, – ЗМІ

За останні два тижні банки Вірменії, Казахстану та Гонконгу вже декілька разів блокували оплату від російських юросіб за кодом 8542 товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), куди входять процесори та мікросхеми.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на кілька джерел на місцевому ринку електроніки.

Один із співрозмовників видання уточнив, що це пов'язано з десятим пакетом санкцій США, який загрожує всім компаніям, що співпрацюють з Росією: обмеження стосуються, зокрема, надання товарів і послуг.

Ще одне близьке до уряду РФ джерело видання додало, що також виникають труднощі при оплаті телекомунікаційного обладнання останнього покоління, а також систем зберігання даних та серверів.

Співрозмовники видання стверджують, що через це російські компанії спробують ввозити потрібні компоненти під фальшивими кодами ТН ЗЕД або купувати вже зібрану техніку.

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Як повідомлялося, у травні США внесли до "чорного списку" 71 компанію, а також запровадили санкції проти десятків фізичних та організацій з різних країн, які допомагали Росії обходити санкції.

Раніше до "чорного списку" США аже потрапили два вірменських дилери електроніки, "Тако" та "Мілор Електронікс" (Milur Electronics).

Голова Російсько-Азійського союзу промисловців і підприємців (РАСПП) Віталій Манкєвіч розповідав, що постачальники з Гонконгу також називають важкою ситуацію з платежами і пов'язують її з санкційним тиском, адже закони Гонконгу щодо цього досить суворі.

Казахські банки також посилили контроль операцій із санкційної продукції, у тому числі електроніки, розповів гендиректор логістичної компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло. За його словами, безпосередньо закуповувати компоненти у країни-виробника неможливо вже зараз, а через треті країни стає "все складніше і складніше, тому за півроку-рік ми можемо зіткнутися з дефіцитом санкційної продукції".