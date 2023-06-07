Падіння зарплат в Україні призупинилося, – НБУ

В Україні пожвавлюється попит на робочу силу, а падіння зарплат у приватному секторі практично зупинилося.

Про це йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ) за червень.

"Реальні зарплати у приватному секторі на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння, що разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі підтримало доходи домогосподарств. Але подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності", – зазначається у документі.

Нацбанк вказує, що зростання кількості резюме практично зупинилося, тоді як кількість вакансій продовжує зростати (крім ІТ-сектору, де ситуація складна).

"Частково зростання попиту на робочу силу пов'язано із сезонністю, зокрема, с/г роботами, а частково – мобілізацією співробітників, у тому числі критичних, та посиленням складнощів із пошуком персоналу. У результаті кількість претендентів на одну вакансію суттєво знизилася і в травні 2023 року була близькою до рівня травня 2021 року", – зазначається в огляді НБУ.

Нацбанк також наводить дані проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) у другому кварталі цього року опитування серед представників малого та середнього бізнесу. Згідно із ним, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% – звільняли працівників.

Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.

Водночас, за даними опитування Інституту економічних досліджень, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників.

"Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни", – вважають аналітики Нацбанку.

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Як повідомлялося, Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальну зарплату з 2024 року на 14,2% – до 7 651 грн місяць з нинішніх 6 700 грн.

За даними Пенсійного фонду, у грудні 2022 року із 8,6 млн найманих працівників 1,99 мільйона українців отримували зарплату менше або на рівні мінімальної, ще 1,92 млн працівників отримували заробітну плату до 10 тисяч гривень на місяць.