SkyUp наступного року запустить регулярні рейси в Євросоюзі
"До кінця літа 2023 року плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, це вже будуть регулярні рейси. Тобто влітку 2024 року ми почнемо оперування в ЄС", – заявив голова авіакомпанії Дмитро Сєроухов в інтерв’ю ЕП.
За словами Сєроухова, зараз SkyUp працює над програмним забезпеченням, яке дозволить відкрити продаж квитків та мати зв’язок із усіма аеропортами для обміну інформацією.
Наразі SkyUp MT має у своєму флоті один літак. До кінця 2023 року авіакомпанія може взяти в лізинг до п’яти повітряних суден.
Український лоукостер почав працювати над створенням дочки у Євросоюзі ще минулого року. Європейський сертифікат, який вже отримано, спростить роботу авіакомпанії у Європі.
"Ти приходиш у банк відкрити рахунок, а тобі навіть двері не відчиняють, коли чують, що ти український бізнес. Ти місяцями можеш це робити. […] Європейський сертифікат для нас – це можливість бути повноцінно присутніми в європейському небі", – сказав Сєроухов.
Крім роботи в Європі, SkyUp розмірковує про одну країну за межами ЄС, але вона має свої особливості й авіакомпанії було б доречно мати там свій сертифікат
"Ми вже на шляху до отримання авторизації і почали цей процес кілька місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо сертифікати і зможемо взимку надавати свої літаки у вет-ліз ("мокрий лізинг", – ред.) і для цієї частини світу", – додав керівник SkyUp.
Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737. Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.
Раніше повідомлялося, що європейський підрозділ українського лоукостера SkyUp – мальтійська авіакомпанія SkyUp MT – 9 травня розпочала комерційні польоти.