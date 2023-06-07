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Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі з початку великої війни. ІНФОГРАФІКА

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Після 24 лютого 2022 року щонайменше 21 ІТ-компанія з українським корінням розпочала роботу в Польщі.

Як пише портал DOU.eu, наразі в цих компаніях працює 870 спеціалістів в Польщі й понад 15 тис. глобально, передає AIN.UA.

Серед найбільших компаній – Plarium, Valtech, Forte Group, Dev.Pro.

Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі з початку великої війни 01
Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі з початку великої війни 02

В аналітиці не враховані компанії, які вийшли на польський ринок до 24 лютого 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгенення наявність офісів за кордоном стала запорукою отримання нових контрактів від замовників, для яких наявність R&D в країні, охопленій війною, є фактором ризику.

Тому 2022 рік ознаменувався відкриттям великої кількості ІТ-хабів українських компаній в Європі. Польща стала найпопулярнішою локацією, адже саме в цій країні проживає найбільше українських біженців.

Автор: Галина Ялівець

Топ коментарі

  • Ivanna Myroslavska
    Вони собі тихо рублять капусту поки народ в Україні ллє кров і віддає життя за Батьківщину. Для цих "просунутих" писунів програм поняття "Батьківщина" не існує, змотались по тихому закордон, користуючись законною відмазою від мобілізації, і плювали вони на цю країну.
  • Олег Розгонов
    Добре, що ви на фронті зараз, і не втекли (як і наш президент)
  • Андрій Саган
    А ви на якому напрямку зараз воюєте якщо не секрет?
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