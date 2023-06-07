Російські хакери викрали дані близько 100 тисяч компаній по всьому світу

Угруповання кіберзлочинців, яке базується в Росії, висунуло ультиматум жертвам хакерської атаки, яка вразила організації по всьому світу.

Як пише ВВС, група Clop опублікувала повідомлення з попередженням для фірм, постраждалих від злому MOVEit, надіслати їм електронний лист до 14 червня, інакше викрадені дані будуть опубліковані.

Понад 100 тис. співробітників BBC, British Airways і Boots повідомили, що дані про заробітну плату, можливо, були отримані хакерами.

Роботодавців закликають не платити, якщо хакери вимагатимуть викуп.

Злочинці знайшли спосіб проникнути в популярне програмне забезпечення для бізнесу під назвою MOVEit, а потім змогли використати цей доступ, щоб проникнути в бази даних потенційно сотень інших компаній.

Експерти з кібербезпеки вже давно відслідковують Clop, який, як вважають, базується в Росії, оскільки працює переважно на російськомовних форумах.

Росію давно звинувачують у тому, що вона є надійним притулком для банд програм-вимагачів, що вона заперечує.

У 2021 році ймовірних хакерів Clop затримали в Україні в рамках спільної операції України, США та Південної Кореї.

У той час влада стверджувала, що ліквідувала групу, яка, на їхню думку, була відповідальна за вимагання $500 млн у жертв по всьому світу.