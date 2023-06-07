Найприбутковішими банками в квітні стали "Приватбанк", "Райффайзен" та ПУМБ

Державний "Приватбанк" у квітні 2023 року отримав ще 4,84 млрд грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк з іноземним капіталом "Райффайзен Банк" – 764,1 млн грн – та з українським капіталом ПУМБ – 684,7 млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України даними, у трьох банків з іноземним капіталом, що йдуть далі, показники досить близькі: "Укрсиббанк" – 569,1 млн грн, "Сітібанк" – 549,9 млн грн і "ОТП Банк" – 549,1 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

Державний "Укргазбанк" у квітні заробив 375,2 млн грн та "Універсал Банк" (mono) – 334,6 млн грн.

Прибуток від 200 млн грн до 100 млн грн отримали ще п'ять банків: "Креді Агріколь Банк", "Кредобанк", "Прокредит Банк", "Сенс-Банк" (раніше – "Альфа-Банк") та "Укрексімбанк".

Серед цих зазначених 13 банків лише два – "Креді Агріколь" та "Укрексімбанк" – у квітні збільшили резерви (відповідно на 119,9 млн грн та 106,8 млн грн, тоді як решта їх скоротили, найбільше – "Сенс-Бан"к, який розформував їх на 959,1 млн грн.

Перелік із 13 збиткових банків у квітні очолили банк "Кредит-Дніпро" – 29,6 млн грн, "Ощадбанк" – 18,9 млн грн і "Перший інвестиційний банк" (ПІБ), що очікуває конфіскації контрольного пакета акцій на користь держави – 10,4 млн грн.

Загалом у квітні чистий прибуток банків знизився до 9,94 млрд грн з 12,58 млрд грн у березні, що проте більше 6,61 млрд грн у лютому, а без урахування "Приватбанку" – до 5,1 млрд грн з 5,26 млрд грн у березні.

Водночас, якщо в березні загальні активи всіх банків збільшилися на 26,07 млрд грн, то у квітні вони зросли на 61,53 млрд грн, у тому числі у "Приватбанку" – на 11,48 млрд грн, "УкрСиббанку" – на 10,3 млрд грн, "Райффайзен Банку" – на 7,15 млрд грн та "Ощадбанку" – на 6,06 млрд грн.

Такий стрибок активів дозволив "Укрсиббанку" піднятися за підсумками квітня на 6 місце серед усіх українських банків, випередивши ПУМБ, активи якого у квітні збільшились на 3,22 млрд грн.

У зв'язку з відсутністю у квітні нових стимулів для купівлі ОВДП у резерви їх обсяг у портфелі банків скоротився на 5,4 млрд грн після зростання на 8,69 млрд грн у березні, 24,8 млрд грн у лютому та 21,2 млрд грн у січні.

Найбільше портфелі впали у "Приватбанку" (на 12,82 млрд грн), "Універсал Банку" (на 0,86 млрд грн) та "Акордбанку" (на 0,61 млрд грн), тоді як "УкрСиббанк" наростив свій на 4,64 млрд грн, "Ощадбанк" – на 1,6 млрд грн та "Укргазбанк" – на 1,29 млрд грн.

Загалом за підсумками чотирьох місяців цього року найприбутковішим із великим відривом залишається "Приватбанк" – 20,88 млрд грн чистого прибутку, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

"Райффайзен Банк" за січень-квітень отримав 2,83 млрд грн чистого прибутку, "УкрСиббанк" – 2,32 млрд грн, ПУМБ – 2,23 млрд грн, "Ощадбанк" – 2,07 млрд грн, "ОТП Банк" – 2,01 млрд грн, "Сітібанк" – 1,95 млрд грн.

Серед 12 банків, чий чистий прибуток за чотири місяці перевищив 1 млрд грн також "Укргазбанк" – 1,81 млрд грн, "Сенс-Банк" – 1,33 млрд грн, "Укрексімбанк" – 1,24 млрд грн та "Універсал Банк" (mono) – 1,16 млрд грн.