Таджикистан відмовився вступати до економічного союзу під егідою Росії

Питання приєднання Таджикистану до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), до якого входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан, наразі не розглядається.

Про це заяивив начальник департаменту інформації та друку МЗС Таджикистану Шохін Самаді, коментуючи заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні Лавров під час візиту до Таджикистану назвавши Центральну Азію новим фронтом у протистоянні Кремля та "колективного Заходу", а також висловив сподівання, що ця країна найближчим часом "визначить для себе вигоди від приєднання до ЄАЕС".

Шохін Самаді зазначив, що інтеграція Таджикистану до ЄАЕС не обговорювалася ані на зустрічі Сергія Лаврова з президентом республіки Емомалі Рахмоном, ані на переговорах із міністром закордонних справ країни Сіроджіддіном Мухріддіном.

"Питання про приєднання Таджикистану до ЄАЕС не стоїть на порядку денному. У ході зустрічей у Душанбе акцент було зроблено виключно на питаннях активізації торговельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці, регіональної безпеки, а також на взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій", – заявив представник МЗС Таджикистану в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС.

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Питання приєднання Таджикистану до ЄАЕС обговорюється з 2015 року. Хоча країни союзу є найбільшим торговим партнером Таджикистану (у 2022 році на них припадало 44% обсягу зовнішньої торгівлі), Душанбе ухиляється від обіцянок вступити до цієї організації.