Кабмін планує поширити програму пільгових кредитів для виробників військової техніки

Кабінет міністрів планує розширити програму пільгових кредитів "Доступні кредити 5-7-9".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"За участі НБУ та представників державних банків обговорили шляхи активізації кредитування бізнесу. Зокрема, підтримку українських підприємств, що пов’язані з виробництвом озброєння та військової техніки. Це надзвичайно важливо для перемоги у війні та втримання економічної стабільності", – написав Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі також обговорювався стан долучення до програми "Доступні кредити" енергетичних підприємств, які потребують відновлення.

"До опалювального сезону маємо відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей. Міністерствам дано завдання розглянути можливість створення окремих умов кредитування для енергокомпаній, – зазначив голова уряду.

Він також вказав на важливість підтримки бізнесу на деокупованих територіях та неподалік фронту.

"У цих регіонах підприємці продовжують працювати, зберігають робочі місця, сплачують податки. Маємо їх підтримати. Заслухав ініціативи від Мінреінтеграції та Мінекономіки", – зазначив прем'єр.

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Як повідомлялося, у травні Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "5-7-9%", поширивши її на власників ТЕС та ТЕЦ, що постраждали від дій російських військ.

За даними ЗМІ, залучити пільгові кредити для відновлення пошкодженого обладнання планують залучити декілька приватних компаній, у тому числі ДТЕК Ріната Ахметова.

Найбільший оператор ТЕС в Україні – енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у 2023 році планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС. Компанія оцінювала прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів на своїх електростанціях у 6 млрд грн.