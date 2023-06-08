Україна скличе донорську платформу з розмінування

Україна працює над створенням ефективної організаційної структури з розмінування та залучить до координаційної платформи міжнародних партнерів.

Про це перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та представниками ООН.

"На сьогодні ми завершуємо процес обрання членів наглядової ради Центру гуманітарного розмінування, який займатиметься операційними завданнями. І обговорюємо створення донорської координаційної платформи з розмінування, що здійснюватиме координацію та комунікацію, зокрема з донорами, на політичному рівні", – сказала Свириденко.

Учасники зустрічі підтвердили готовність долучитись до роботи майбутньої платформи.

У ході зустрічі також обговорювалось питання важливості проведення масштабної інформаційної кампанії щодо розмінування з метою уникнення жертв серед населення, що проживає на забруднених вибухонебезпечними предметами територіях.

174 тис. квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими, потребують обстеження технічними та нетехнічними засобами та в разі необхідності – гуманітарного розмінування.

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування на території України оцінений у $37,4 млрд.