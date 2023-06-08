Запасів води для охолодження реакторів Запорізької АЕС вистачить на кілька місяців, – МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС тривають роботи з метою забезпечення максимального запасу води для охолодження реакторів на випадок, якщо вона перестане надходити з Каховського водосховища.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, після підриву греблі Каховської ГЕС рівень води у водосховищі продовжує падати. Станом на вечір середи він знизився приблизно на 2,8 метра від позначки на момент прориву дамби – до 14,03 метра.

Гроссі зазначив, що швидкість падіння рівня дещо сповільнилася – до 5-7 см на годину, тоді як у перший день катастрофи вона сягала 11 см.

Якщо рівень впаде нижче 12,7 метра, Запорізька АЕС не зможе перекачувати воду з водосховища, наголосили в МАГАТЕ.

Наразі неможливо передбачити, коли таке може статися, зауважив Гроссі. Утім, якщо нинішня швидкість падіння води збережеться, цього можна очікувати приблизно за два дні, уточнив він.

Готуючись до такої ситуації, ЗАЕС безперервно поповнює запаси води з Каховського водосховища, поки це ще можливо. Зокрема закачує її у великий охолоджувальний ставок, скидний канал та інші водойми поруч зі станцією.

Цих повних резервуарів для охолодження всіх шести реакторів, а також відпрацьованого палива, вистачить на декілька місяців, йдеться в повідомленні.

Гроссі пояснив, що хоча всі реактори Запорізької АЕС перебувають у режимі зупинення, вони потребують охолодження, щоб запобігти нагріванню ядерного палива та можливому викиду радіоактивних матеріалів.

У МАГАТЕ додали, що наступного тижня Гроссі має намір відвідати окуповану АЕС та оцінити ситуацію після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Він також планує посилити присутність МАГАТЕ на майданчику, замінивши нинішню команду експертів на більшу групу, яка прибуде з ним на ЗАЕС.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.