До "Дія.City" вже приєдналося 550 компаній, – Мінцифри
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Дія.City" впевнено стає "знаком якості" серед українських та міжнародних компаній – у просторі вже 550 резидентів", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, серед нових компаній:
- Aspichi – український стартап, який розробляє VR-платформу для інтерактивного стримінгу просторового відео 360° та аудіо у VR-шоломі. Продукт полегшить навчання медиків хірургічних навичок або протезування.
- UKR.NET – один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі.
- Nova Plays – дочірня компанія "Нової Пошти", яка розроблює сервіс форвардингу з Європи в Україну "НПШопінг".
- OK Factory – платформа, яка присвячена просуванню української продукції у світі. Вона надає доступ до власної мережі покупців, постачальників та партнерів, а також маркетингові послуги та бізнес-консультації тим, хто намагається заявити про себе на світовому ринку.
- if team – компанія, яка надає інструменти контролю над фінансовими потоками проєктів різного масштабу. Завдяки платформі можна керувати бюджетами, зарплатами співробітників чи вести облік вартості проєкту в розрізі ітерацій.
- LIGA UNITED – моніторингова платформа, що дає доступ до уніфікованих потоків ділової, судової та медійної інформації. Це дозволяє бізнесу прораховувати ризики та ухвалювати виважені рішення.
- Smartcraft – українська компанія, яка створює та підтримує унікальні інноваційні телекомунікаційні продукти. Вони допомагають тисячам місцевих і глобальних компаній, ділових партнерів та інших осіб у приватному секторі залишатися на зв’язку по всьому світу.
Як повідомлялося, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" компанії сплатили понад 4 млрд грн податків.
"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.