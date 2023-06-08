Наслідки підриву Каховської ГЕС: На Дніпропетровщині зупинилися два водоканали

У Нікопольському районі (Дніпропетровська область) унаслідок критичного падіння рівня води зупинились два водоканали.

Про це повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram.

"Два водоканали зупинились у зв'язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі", – зазначив він.

За його словами, в одній із громад уже зараз організовується підвезення та можливість отримання води для населення з розрахунком на потреби жителів двох громад. По інших територіях триває підготовча робота.

Євтушенко додав, що до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною.

Він закликав населення економно споживати запаси води, створені раніше.

Крім того, голова району наголосив, що не можна публікувати жодної інформації щодо пунктів, де відбуватиметься, або відбувається розлив води. Інформування здійснюватиметься через органи місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.