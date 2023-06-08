Підприємці отримали штрафів за незастосування касових апаратів на 2 мільярди, – "Опендатабот"

Попри те, що кількість перевірок за час повномасштабної війни зменшилась, сума штрафів за невикористання касових апаратів (ПРРО/РРО) зростає. Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року відбулося 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на 2 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 року – із, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Цього року перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком аж на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

У 2021 році податківці за результатами перевірок наклала 30 тис. штрафів на суму 540,8 млн грн, у 2022 році – 23 тис. штрафів на 1,35 млрд грн. Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне – замість 50% від чеку на 150%.

Цікаво, що понад половину суми штрафів торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень – 754,5 млн грн – більша, ніж за весь 2021 рік.

Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно набув чинності відповідний закон, до травня 2023 року було проведено 54,9 тис. перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Варто зазначити, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише п’ята частина припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023-го кількість ПРРО на 29% перевищує звичні каси.

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для фізичних осіб-підприємців набув чинності 1 січня 2021 року. Утім, через протести та коронакризу парламент подовжив перехідний період для підприємців на рік.

На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. У липні 2023 року цей мораторій може бути скасований – у разі ухвалення законопроєкту №8401.

Від початку повномасштабного вторгнення санкції за порушення не накладались, окрім випадків, які стосувались продажу підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки або за скаргою.