Правоохоронці затримали директора столичного "Гідропарку". Він вимагав хабар за дозвіл на каруселі

Правоохоронці викрили на одержанні хабаря директора столичного комунального закладу "Парк культури та відпочинку "Гідропарк".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця.

Посадовця спіймали "на гарячому" – під час одержання вказаної суми. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.