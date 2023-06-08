Німеччина та Іспанія розкритикували рішення Єврокомісії щодо обмеження імпорту з України

Рішення Європейської комісії продовжити обмеження на імпорт низки української сільськогосподарської продукції викликало критику з боку урядів у Берліні та Мадриді.

Як пише Euractiv, із різкою критикою продовження обмежень виступив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір. За його словами, рішення Єврокомісії "не лише відбирає у нас європейську солідарність з Україною, але й грає на руку Путіну".

Після того, як президент Росії Володимир Путін "зробив усе, щоб розділити міжнародне співтовариство та завдати економічної шкоди Україні", країни ЄС мають об’єднатися та спільно підтримати зруйновану війною країну, додав Оздемір.



Міністр, який представляє німецьку партію "Зелених", також наголосив на необхідності "терміново повернутися до скоординованого і спільного підходу Комісії та країн-членів з метою забезпечення функціонування єдиного ринку ЄС".

Водночас віцепрезидентка і міністерка економіки Іспанії Надія Кальвіньо зазначила, що український імпорт може заповнити дефіцит зернових в Іспанії, спричинений посухою.

"Можливість експортувати зерно з України є дуже важливим фактором для стабільності продовольчих ринків на міжнародному рівні", – сказала вона журналістам у Брюсселі в середу.

Міністерка додала, що це особливо важливо з огляду на "нинішній контекст посухи, яку переживають деякі європейські країни, такі як Іспанія".

З іншого боку, іспанська національна асоціація фермерів ASAJA минулого місяця закликала уряд "зайняти чітку позицію на захист інтересів іспанського зернового сектора… разом з іншими європейськими країнами".

У той час як іспанські посіви постраждали від посухи, іспанські порти за останні місяці зареєстрували рекордні показники прибуття зернових та борошна, що зробило Іспанію провідним імпортером українських зернових в ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п’яти країн ЄС – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Нагадаємо, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і мало діяти до 5 червня 2023 року.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України. Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.