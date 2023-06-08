"Укрзалізниця" викрила схему розкрадання деталей під час ремонту локомотивів

Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрив схему розкрадання майна компанії під час проведення ремонтів локомотивів в одному зі структурних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що співробітники депо списували справні деталі локомотивів для їх подальшої реалізації стороннім організаціям. Зокрема, встановлено декілька фактів розукомплектування та розкрадання таких деталей.

"Це призвело до заподіяння збитків Укрзалізниці на суму понад 7 млн грн. Усі факти правопорушення задокументовано та передано до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у травні НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. Тоді затримали заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва" Олексія Онисимюка, в "Укрзалізниці" заявили, що звільнили цього посадовця ще до його затримання.