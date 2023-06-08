"Назад у СРСР": Слідом за "Москвичем" у Росії планують знову виробляти "Волги"

Російський Горьківський автозавод (ПАТ "ГАЗ") на початку наступного літа може представити першу серійну модель автомобіля під брендом "Волга".

Про це заявив віцепрем'єр, голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє Інтерфакс.

"Як вона виглядатиме, я думаю, колеги вже скоро зможуть продемонструвати ринку. За строками – приблизно це через рік з урахуванням завершення процедури вибору іноземних партнерів, і приблизно 9 місяців після запуску цієї роботи потрібно для організації безпосередньо виробництва. Тому на початок наступного літа колеги орієнтують нас, до цього терміну ми зможемо побачити першу серійну продукцію під брендом "Волга", – сказав російський віцепрем'єр.

За його словами, випускати автомобілі планують на російських заводах, побудованих західноєвропейськими автомобільними концернами, які припинили роботу в Росії.

До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві. При цьому попиту на російський електромобіль "Москвич" немає – за перші п'ять місяців продали всього 77 кросоверів "Москвич 3е".

Ціна електромобіля "Москвич Зе" становить 3,5 млн рублів ($43,7 тис.). Таким чином, вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.

Раніше російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.