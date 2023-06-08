"Назад у СРСР": Слідом за "Москвичем" у Росії планують знову виробляти "Волги"
Про це заявив віцепрем'єр, голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє Інтерфакс.
"Як вона виглядатиме, я думаю, колеги вже скоро зможуть продемонструвати ринку. За строками – приблизно це через рік з урахуванням завершення процедури вибору іноземних партнерів, і приблизно 9 місяців після запуску цієї роботи потрібно для організації безпосередньо виробництва. Тому на початок наступного літа колеги орієнтують нас, до цього терміну ми зможемо побачити першу серійну продукцію під брендом "Волга", – сказав російський віцепрем'єр.
За його словами, випускати автомобілі планують на російських заводах, побудованих західноєвропейськими автомобільними концернами, які припинили роботу в Росії.
До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві. При цьому попиту на російський електромобіль "Москвич" немає – за перші п'ять місяців продали всього 77 кросоверів "Москвич 3е".
Ціна електромобіля "Москвич Зе" становить 3,5 млн рублів ($43,7 тис.). Таким чином, вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.
Раніше російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.