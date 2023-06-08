Почалися перші виплати компенсацій за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення"

Перші вісім українців вже отримують компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги "єВідновлення".

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні важливий день, тому що перші вісім людей вже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення" через "Дію", – сказав урядовець.

Кубраков додав, що все ще продовжується робота над програмою компенсацій за повністю знищене внаслідок російського вторгнення житло.

"Вважаємо, що люди вже повинні починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість збудувати нове житло", – додав віцепрем'єр.

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Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення". У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через "Дію" на суму до 200 тисяч гривень. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Станом на кінець травня на отримання компенсацій було подано 15 тисяч заявок. Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.