Падіння ВВП України сповільнилось до 10,5%, – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2023 року впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Порівняно з четвертим кварталом минулого року сезонно скоригований ВВП зріс на 2,4%.

Це значно краще, ніж попередні дані Мінекономіки та Нацбанку, які оцінювило падіння ВВП у першому кварталі в річному обчисленні у 14,1% та 13,5% відповідно.

Зазначимо, що сам Держстат відклав публікацію даних до завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого законом "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

Як повідомлялося, у квітні Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2% на тлі швидкого відновлення енергетичної системи, а також м’якої фіскальної політики. Оновлений базовий сценарій передбачає прискорення економічного зростання до 4,3% у 2024 році та до 6,4% – у 2025 році.

За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.