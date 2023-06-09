Україна просила про аварійну допомогу через дефіцит електроенергії другий день підряд

Учора, 8 червня, енергосистема України отримувала аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі.

Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

7 червня енергосистема України з 20:00 до 23:00 отримувала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Водночас на п'яницю, 9 червня, запланований імпорт електроенергії із Словаччини потужністю 40-249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7-9 МВт.

"Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій", – зазначається у повідомленні.

Відтак, "Укренерго" закликає споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що аварійну допомогу доводиться залучати у вечірні години, адже імпорт в цей час практично відсутній через вищі ціни на електроенергію у країнах Європи.

"Імпорт в українську енергосистему з Європи зараз є, але він є в обмежених обсягах і не завжди у ті години, коли енергосистемі потрібно... Коли в Європі ціна вища, то немає економічних стимулів у гравців на ринку імпортувати електроенергію з Європи", – зауважив голова компанії.

На його думку, для збільшення імпорту потрібно лібералізувати ціноутворення на українському ринку, тобто підвищити максимальну ціну (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

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Як повідомлялося, раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів, що прем'єр-міністр України дав доручення переглянути баланс електроенергії з метою спрацювання меншої кількості води у водосховищах, що розташовані вище за Каховське.

За словами Сироти, потрібно максимально накопичити воду, яка стане необхідною для заповнення Каховського водосховища, коли буде така можливість, але при цьому вироблення електроенергії на ГЕС буде меншим.

Своєю чергою "Укренерго" повідомило, що разом із "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.