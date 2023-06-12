На другий рік великої війни по всій Україні непридатні для використання 24% укриттів, – ДСНС

Станом на 10 червня в Україні обстежено 62 912 укриттів, що становить 99,4% від загальної кількості, з них закритими виявилися 9,3%, непридатними для використання – 23,6%.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 0,6% від загальної кількості укриттів не вдалося перевірити через бойові дій.

"Зокрема, у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання – 34,6%", – зазначається у повідомленні.

ДСНС не наводить детальну статистику за іншими містами.

Як повідомлялося, за даними КМДА, у Києві проінспектували всі 4 655 укриттів і сховищ, придатними визнано 3041 об’єкт, тобто 65% сховищ, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття 641 сховище (14%).