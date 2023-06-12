Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт 12 груп товарів із України, – віцепрем’єрка

Європейська комісія 5 червня продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, але скасувала заборону на ввезення інших 11-12 груп товарів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю Суспільному.

"Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції", – зазначила вона.

За її словами певна частина експорту продукції вивільнилась, але, наприклад, Польща продовжила "фізичне блокування кордону", і "це умова скасування цих обмежень, відмова від фінансування і субсидії польським фермерам".

"Тому ми невідкладно звернулись до Європейської комісії з тим, що таке блокування має бути завершено. І на сьогодні, за нашою інформацією, українсько-польський кордон з польського боку буде звільнений від блокувальників, ми зможемо відновити експорт хоча б тієї продукції, яка йде по всьому світу, а не до Польщі", – наголосила урядовиця.

Стефанішина зазначила, що найближчим тижнем очікується засідання координаційної платформи, яка буде розв'язувати всі питання з транзитом й з експортом української продукції та зі скасуванням цих заборон і питанням компенсації збитків.

Вона наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.

"Це достатньо вже тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони", – сказала Стефанішина.

Як повідомлялося, Європейська комісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п’яти країн ЄС – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Із 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і мало діяти до 5 червня 2023 року.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України. Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.