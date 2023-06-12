Канада почала конфіскацію російського літака на користь України

Канада конфіскувала транспортний літак Ан-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Днепр", який перебуває у Торонто, та розпочала процес його передачі Україні.

Про це 10 червня під час пресконференції у Києві повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

"Відповідно до ухваленого законодавства ми конфісковуємо літак Ан-124, який належить Росії та контролюється нею, та розпочинаємо процес передачі цього майна Україні, аби Росія більше ніколи не використовувала його для підтримки війни", - сказав Трюдо.

Зазначений літак прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну й не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді Ан-124 стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч долар за простій.

Як повідомлялося, Канада першою серед країн G7 ухвалила законодавство, яке дозволяє конфісковувати майно російських підсанкційних компаній.