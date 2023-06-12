"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе в тестовому режимі.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, квитки у такі купе можна придбати виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці", через який наразі реалізується найбільше квитків на потяги в Україні. Для цього потрібно оновити застосунок до найсвіжішої версії.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, на одне замовлення можна придбати 4 квитки, як зазвичай.

На етапі пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, від пасажирів яких "Укрзалізниця" реєструє найбільше скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

"Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та анонсувала тестування жіночих купе.