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"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

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"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе в тестовому режимі.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, квитки у такі купе можна придбати виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці", через який наразі реалізується найбільше квитків на потяги в Україні. Для цього потрібно оновити застосунок до найсвіжішої версії.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, на одне замовлення можна придбати 4 квитки, як зазвичай.

На етапі пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, від пасажирів яких "Укрзалізниця" реєструє найбільше скарг та конфліктних випадків з початку року:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

"Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та анонсувала тестування жіночих купе.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • izzabaru
    А коли вже з'являться окремі жіночі автобуси, тролейбуси, трамваї, вагони метро?

  • Андрей Антипов d3e2dc35
    А как же гендерное равенство и вот это вот всё? ))))
  • pc igrock d59d7606
    а вагони побудовані при ненависному совку коли змінять на нові європейські? Прибуток від білетів куди йде? Позорисько, корупційне болото.
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