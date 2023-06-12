Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер

Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, документ підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Зазначається, що підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови.

Кубраков наголосив, що міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав, пояснили в міністерстві. Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна та Молдова все ж планують підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні до середини 2023 року.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту – 641 м, кількість опор – 21, висота опор – від 8 до 40 м.

Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.