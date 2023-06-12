Окупанти готують теракт на заводі "Кримський титан", – розвідка

В Армянську, що на півночі анексованого Кримського півострова, інженерні підрозділи росіян впродовж останніх декількох днів мінують цехи заводу "Кримський титан", а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що окупанти також готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

"Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану", – йдеться у повідомленні.

Як наголошують розвідники, теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

"На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години", – зазначили у відомстві.

Під загрозою насамперед опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.