На Кіровоградщині викрили податківців на мільйонних оборудках при реєстрації податкових накладних

Державне бюро розслідувань викрило двох керівниць відділів податкової служби в Кіровоградській області на вимаганні хабарів з підприємців за не перешкоджання бізнесу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, гроші вони отримували за "ручне" розблокування податкових накладних.

Зазначається, що схему налагодили начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ спільно з начальницею відділу роботи із ризиками податкової служби в Кіровоградській області.

"Податківиці скористались негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризиковості платника податку. Вони змушували керівників підприємств "купувати" послуги "ручного режиму" реєстрації податкових накладних. "Такса" складала 1% від загальної суми", – пояснили правоохоронці.

Одну з фігуранток затримали "на гарячому" під час отримання обумовленої суми, їй повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іншій податківиці про підозру за цією ж статтею.

Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігуранток. Під час слідчих дій знайдено у різних валютах мільйони гривень.