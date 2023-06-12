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На Кіровоградщині викрили податківців на мільйонних оборудках при реєстрації податкових накладних

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дбр
Державне бюро розслідувань викрило двох керівниць відділів податкової служби в Кіровоградській області на вимаганні хабарів з підприємців за не перешкоджання бізнесу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, гроші вони отримували за "ручне" розблокування податкових накладних.

Зазначається, що схему налагодили начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ спільно з начальницею відділу роботи із ризиками податкової служби в Кіровоградській області.

"Податківиці скористались негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризиковості платника податку. Вони змушували керівників підприємств "купувати" послуги "ручного режиму" реєстрації податкових накладних. "Такса" складала 1% від загальної суми", – пояснили правоохоронці.

Одну з фігуранток затримали "на гарячому" під час отримання обумовленої суми, їй повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іншій податківиці про підозру за цією ж статтею.

Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігуранток. Під час слідчих дій знайдено у різних валютах мільйони гривень.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Гетьманцев вже напевно від москальського ху@ла орден за вбивство українського бізнеса отримав, заочно. Гарного "васпітанніка" підготував агент ФСБ Сівкович і в ОПі їм теж всі довольні, бо допомагає виконувати оманський договорняк, добиваючи економіку воюючої з москалями України.
  • Zloj Pens cea940b1
    Суровые трудовые будни налоговой.
  • Igor Lyashenko 6d51b955
    поки що в уряді
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