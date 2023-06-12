У Києві почали ремонт шляхопроводу за 920 мільйонів гривень

З 13 червня у Києві розпочнеться реконструкція Дегтярівського шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка, яка триватиме до 30 листопада.

Як повідомила комунальна корпорація "Київавтодор", на час ремонту шляхопровід буде закритий для проїзду.

"На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни, і проїзд забезпечать в усі напрямки. Також працюватимуть тимчасові світлофори", – уточнили у корпорації.

За даними у системі Prozorro, наприкінці квітня "Київавтодор" оголосив тендер на реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу очікуваною вартістю 1,22 млрд грн, проте цей тендер скасували, оголосивши новий з трохи нижчою вартістю – 934,75 млн грн.

Його переможцем став єдиний учасник – ТОВ "Ростдорстрой", який запропонував виконати роботи за 920 млн грн.

ТОВ "Ростдорстрой" – один із найбільших підрядників "Укравтодору", його бенефіціарами через угорську Üttema вказані Євген Коновалов та Юрій Шумахер – депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера міста Геннадія Труханова.