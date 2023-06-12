Пакистан почав купувати російську нафту зі знижками

Перша партія російської нафти прибула до пакистанського міста Карачі 11 червня, її розвантаження має розпочатися у понеділок, 12 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф, передає Deutsche Welle.

За його словами, російську нафту придбали зі знижкою.

Наприкінці минулого року пакистанські видання писали, що офіційний Ісламабад просив у Москви знижку в 30-40%, однак тоді перемовини нібито не мали успіху.

За даними Express News, знижка, про яку у підсумку могли домовитись сторони, може становити до $18 за барель.

Як повідомлялося, сусідня країна і регіональний конкурент Пакистану – Індія – стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижками після того, як від неї відмовилися країни ЄС.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках.