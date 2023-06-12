Скандинавські компанії оголосили масовий бойкот виробнику Milka та Oreo через роботу в Росії

Скандинавські підприємці відмовляються співпрацювати з американською транснаціональною компанією з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International через її відмову припинити роботу в Росії.

Через це Mondelez попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб захистити свій місцевий бізнес, пише Reuters.

За даними агентства, продукцію Mondelez вже відмовилися продавати авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація.

Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez ґрунтується на рішенні Національного агентства України з питань запобігання корупції про внесення виробника снеків до переліку спонсорів тероризму.

Coop Norge, друга найбільша продуктова мережа у Норвегії, заявила, що звернеться за порадою до норвезького уряду, перш ніж ухвалювати будь-які рішення.

Своєю чергою Mondelez заявила, що подібні рішення мають ґрунтуватися на офіційних санкціях, запроваджених західними та іншими країнами. Компанія стверджує, що зберігає "обмежену" діяльність у Росії, а також припинила інвестиції та рекламу у цій країні.

У своїй заяві Mondelez заявила, що планує зустрітися з норвезькими урядовцями, щоб пояснити свою позицію, і запевнила, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії.

Mondelez – глобальний виробник снеків та шоколаду під брендами Oreo, Toblerone та десятками інших займає значну частку ринку у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

Хоча деякі західні компанії продали свої російські активи після вторгнення Москви в Україну минулого року, Mondelez вирішила залишитися, незважаючи на протести її співробітників в інших країнах.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни.

НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Інтереси компанії на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків.

Нагадаємо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений ПАТ "Монделіс Україна". До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення, а також дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".

"Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.