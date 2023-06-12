Анонсований восени минулого року проєкт "Smart ФОП" відклали, але він може запрацювати з наступного року

Реалізація анонсованого восени минулого року проєкту "Smart ФОП", який передбачає спрощення подачі декларацій та сплати податків для підприємців, відкладається.

Про це БізнесЦензору розповів один з ініціаторів відповідного законопроєкту, народний депутат і перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За словами депутата, під час розгляду проєкту виникли певні технічні завдання, які треба врахувати, щоб подати ініціативу в новій редакції.

Водночас Железняк запевнив, що зараз процес підготовки до повторного внесення проєкту закону до Верховної Ради активізувався, його можуть ухвалити до кінця року.

Своєю чергою голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що реалізація проєкту "Smart ФОП" наразі обговорюється з Міністерством фінансів. Він пообіцяв, що Комітет швидко схвалить відповідний законопроєкт, щойно напрацюють фінальний текст документа та погодять його з МВФ.

Співзасновник monobank Олег Гороховський зауважив, що ініціатива із впровадженням "розумного" оподаткування спростить життя підприємцям, а сам банк готовий до неї долучитися.

За його словами, технічних проблем для реалізації проєкту "Smart ФОП" немає, а його запуск залежатиме від строків ухвалення відповідного закону. Окрім того, monobank, за словами співзасновника, готовий першим запустити бета версію цього сервісу.

Як повідомлялося, ще в листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226, який мав би покласти початок так званій "Податковій у смартфоні", однак станом на червень ця ініціатива так і не отримала схвалення парламенту.

Проєкт "Smart ФОП" передбачає, що подачу декларацій та сплату податків замість підприємця адмініструватиме банк за окрему комісію. Така опція мала запрацювати з 2023 року.