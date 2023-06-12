Українські порти на Дунаї рекордно збільшили перевалку вантажів, – АМПУ

Упродовж січня - травня 2023 року порти Дунайського кластера обробили рекордний обсяг вантажів – 11,5 млн тонн.

Про це голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин повідомив під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє пресслужба АМПУ.

"Стосовно Дунаю ми вже маємо досить вражаючі показники. За 2022 рік портами було перевантажено 16 млн тонн вантажів, а за 5 місяців 2023 року вже оновлено новий рекорд вантажоперевалки (за оперативними даними) – 11,5 млн тонн", – наголосив Литвин.

Він зауважив, що наразі у фокусі уваги АМПУ – збільшення обсягів переробки вантажів портами Дунайського кластера за рахунок введення в дію нових причалів, освоєння додаткових вантажопотоків та оптимізації роботи.

За словами Литвина, завдяки тісній співпраці підприємства "Порти України" з Мінвідновлення та бізнесом у розвиток портової інфраструктури портів Дунаю у 2022 році та першому кварталі 2023 року було залучено близько $97 млн, a до кінця 2023 року цей показник може перевищити $100 млн.

Як повідомлялося, українські порти на Дунаї у травні обробили понад 3 мільйони тонн вантажів, що є історичним рекордом.

За оцінками Мінінфраструктури, обсяг перевалки вантажів в українських портах на Дунаї до кінця поточного рокуможе збільшитися до 20 млн тонн порівняно із 16 млн тонн вантажів минулого року, що втричі більше обсягів до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, за даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.