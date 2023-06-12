Влада Німеччини заявила про ризики для промисловості у випадку припинення транзиту російського газу через Україну
Про це голова Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек заявив на економічній конференції в Бад-Зорові, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.
Хабек пояснив, що Німеччина відмовилася від російського газу. Однак у разі проблем із забезпеченням газом країн Східної Європи Німеччині доведеться поділитися своїми запасами зі східноєвропейськими споживачами. Через це німецька промисловість може зіткнутися з нестачею газу.
"Безпечного сценарію розвитку подій немає", – наголосив Хабек.
Він зазначив, що за нинішніх умов такі джерела надходження газу, як LNG-термінал, що будується на півночі Німеччини, можуть відіграти вирішальну роль у забезпеченні енергією східної Німеччини та країн Східної Європи.
Нагадаємо, чинний контракт на транзит газу між Україною та Росією закінчується в грудні 2024 року. При цьому "Газпром" вже порушує його умови.
При цьому російські урядовці неодноразово заявляли, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.