Влада Німеччини заявила про ризики для промисловості у випадку припинення транзиту російського газу через Україну

Промисловість Німеччини буде змушена скорочувати свої потужності, якщо Росія та Україна не продовжуватимуть угоду про транзит російського газу через українську територію.

Про це голова Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек заявив на економічній конференції в Бад-Зорові, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.

Хабек пояснив, що Німеччина відмовилася від російського газу. Однак у разі проблем із забезпеченням газом країн Східної Європи Німеччині доведеться поділитися своїми запасами зі східноєвропейськими споживачами. Через це німецька промисловість може зіткнутися з нестачею газу.

"Безпечного сценарію розвитку подій немає", – наголосив Хабек.

Він зазначив, що за нинішніх умов такі джерела надходження газу, як LNG-термінал, що будується на півночі Німеччини, можуть відіграти вирішальну роль у забезпеченні енергією східної Німеччини та країн Східної Європи.

Нагадаємо, чинний контракт на транзит газу між Україною та Росією закінчується в грудні 2024 року. При цьому "Газпром" вже порушує його умови.

При цьому російські урядовці неодноразово заявляли, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.