Наслідки підриву Каховської ГЕС: Збитки системі зрошування оцінили у 150 мільярдів

За попередніми даними, збитки державного майна меліоративних систем та каналів внаслідок підриву Каховської ГЕС складають 150-160 млрд гривень.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, точні дані можна буде визначити лише після деокупації територій, адже існує ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами.

"Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України у найближчий час неможливо. Нагадаємо, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях", – зазначається у повідомленні.

За даними Мінагрополітики, Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення. Зокрема, Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Крім того, через низку систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювали окремий водозабір з водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.

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Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища.

За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.