Кабмін розширив перелік послуг ЦНАПів для ветеранів та їхніх сімей

Кабінет міністрів розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг, які ветерани та члени їхніх родин можуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, це рішення стосується послуг для учасників бойових дій, їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих захисників і захисниць.

Тепер вони можуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати такі послуги: офіційно встановити свій статус, отримати чи замінити посвідчення, одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, продовжити дію документів, отримати грошову допомогу чи компенсацію.

У Мінцифри зауважили, що раніше для отримання цих ці послуг доводилося звертатися до різних держустанов. Тепер усі сервіси будуть доступні в одному місці.