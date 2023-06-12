В Україні почали зростати ціни на полуницю

За минулі вихідні українські виробники полуниці (суниці садової) підвищили відпускні ціни на свою продукцію.

Причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та невеликі обсяги постачання української ягоди, оскільки через холодну погоду багато садівників не змогли розпочати збирання врожаю, повідомляє проєкт EastFruit.

За даними щоденного моніторингу, з початку поточного тижня суниця садова в українських господарствах подорожчала в середньому на 28%. Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують цю ягоду на свіжий ринок по 40-80 грн/кг ($1,09-2,19/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Оператори ринку зазначають, що зростанню цін сприяє не тільки зменшення пропозиції, а й високий попит.

При цьому наразі ціна на суницю садову в Україні в середньому на 14% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Але більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціна на полуницю може помітно знизитися завдяки потеплінню.