Грошова маса зросла за місяць ще на 42 мільярди, – НБУ

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання у квітні на 2,4% у травні збільшилася ще на 1,6% або на 41,7 млрд грн і досягла 2 трлн 660,66 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас зростання депозитів у травні сповільнилося до 1,9% з 2,5% у квітні і було забезпечене повністю гривневими депозитами, які після зростання у квітні на 3,7% у травні збільшилися ще на 3,2% або на 41,4 млрд грн – до 1 трлн 328,9 млрд грн.

При цьому валютні депозити, що збільшились у квітні 0,2%, у травні зменшилися на 0,6 млрд грн – до 681,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Кошти в обігу поза банками (M0) після зростання у квітні на 2,2%, у травні збільшилися на 0,7% – до 649,4 млрд грн, що відповідає рівню приблизно кінця січня цього року.

Зростання грошової бази (резервних коштів) після уповільнення у квітні до 0,3% у травні прискорилося відразу до 3,1%, або на 26,9 млрд грн – до 893,5 млрд грн.

Така динаміка пов'язана із черговим етапом підвищення резервних вимог з 11 травня. Також небагато – на 5,4 млрд грн, до 45,6 млн грн – збільшились і готівка у касах банків.

Вкладення в депозитні сертифікати, що виросли у квітні відразу на 21,4%, або на 75,6 млрд грн, у травні навіть трохи зменшилися (на 1 млрд грн) – до 427,4 млрд грн.

Обсяг кредитів після зниження у квітні на 1% у травні зменшився ще на 0,9% або на 8,4 млрд грн – до 937,8 млрд грн. При цьому гривневі кредити зменшилися лише на 0,3%, або на 2,1 млрд грн – до 692,3 млрд грн, тоді як валютні – на 2,5% або на 6,3 млрд грн, до 245,5 млрд грн (в еквіваленті).

Загалом за п'ять місяців цього року грошова маса збільшилась на 6,4%, база – на 12,7%, тоді як кошти в обігу поза банками зменшилися на 2,5%.

Депозити зросли на 9,6%, зокрема гривневі – на 10,4%, валютні – на 8,1%, тоді як кредити скоротилися на 5,2%, у тому числі гривневі – на 4,4%, валютні – на 7,6%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні у 2022 році після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21% або на 435,2 млрд грн.

Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі – на 19,1% або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) – на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.

Грошова база у 2022 році збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. При цьому обсяг коштів в обігу поза банками за рік збільшився на 14,6% або на 85,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у 2022 році впав на 3,8% або на 39,1 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні – на 25,7 млрд грн.