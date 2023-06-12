На Херсонщині вирощували 40% баклажанів та майже третину помідорів в Україні

Херсонська область, де сільське господарство опинилося під загрозою через підрив Каховської ГЕС, є одним з основних аграрних регіонів України.

Про це свідчать підрахунки аналітиків ІА "АПК-Інформ".

Зокрема, у 2021 році частка Херсонщини в загальному виробництві агропродукції закритого грунту в Україні склала понад 21%, технічних культур – понад 5%, зернових і зернобобових – понад 4%.

Серед основних культур, у виробництві яких Херсонщині належить найбільша частка, можна виділити: рис (58% від загального виробництва в Україні), баклажани (40%), баштанні культури (34%) та помідори (28%).

При цьому у Херсонській області було зосереджено майже 58% площ під зерновими, які вирощуються на зрошенні.

Аналітики агентства зауважують, що наявна офіційна інформація дозволяє оцінити частку агросектора Херсонської області в загальних показниках для України лише за результатами довоєнного 2021 року, який став рекордним для виробництва зернових і олійних культур. Через окупацію частини регіону та постійні бойові дії актуальна інформація щодо реальних обсягів виробництва сільгосппродукції в області після російського вторгнення не доступна.

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Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища.

За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.

Загалом підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.