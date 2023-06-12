Вистачить на пів року: "Нова пошта" припинила прийом допомоги для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС

"Нова пошта" і благодійний фонд "Онуки" призупинили прийом гуманітарної допомоги в усі населені пункти, що постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Як пояснили у пресслужби компанії, за останні 4 дні українці принесли у відділення "Нової пошти" 50 тисяч посилок для постраждалих, що перевищує потреби.

"Це 1500 тонн гуманітарної допомоги. Тобто 200 кг вантажу на кожну людину, яка потребує першої допомоги. Це у декілька разів перевищує потреби постраждалого населення. Тому ми маємо призупинити можливість відправляти гуманітарні вантажі на БФ "Онуки" в будь-який населений пункт", – уточнили в компанії.

Обмеження діятимуть, поки працівники фонду та волонтери не відсортують і не розподілять вже отримані гуманітарні вантажі.

За попередніми підрахунками надісланої допомоги вистачить на 3-6 місяців залежно від потреб населення.

"Нова пошта" 8 червня оголосила, що безкоштовно доставлятиме гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС.