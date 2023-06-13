Рішення суду остаточне: Росія на зможе оскаржити повернення "скіфського золота" Україні

Росія не може оскаржити рішення Верховного суду Нідерландів у справі "скіфського золота", який постановив повернути його Україні.

Про це заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла Укрінформу, відповідаючи на питання, чи може РФ оскаржити рішення Верховного суду Нідерландів.

"За даними юридичного радника України ні. Верховний суд – це найвищий орган оскарження у Королівстві Нідерланди", – сказала Мудра.

Як повідомлялося, Верховний суд Нідерландів минулого тижня оголосив остаточне рішення у справі про приналежність "скіфського золота". Суд залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

Після багатьох років судових баталій Верховний суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".

Виставка "Крим. Золотий острів у Чорному морі", яка представляє колекцію скіфських золотих прикрас, була сформована в нідерландському музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один із яких розташований у Києві, чотири – у Криму. Оскільки Нідерланди не визнали російську анексію Криму, яка відбулася вже після відкриття виставки, постало питання про те, кому повертати колекцію – 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн євро.

На частину колекції, яка належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація. Україна, у свою чергу, заявила, що "експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, їх треба передати безпосередньо державі Україна".

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію та ухвалив передати її до Києва. У березні 2019 року розпочався новий етап справи – в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд виніс попереднє рішення та запросив в України та музеїв Криму додаткову інформацію щодо спору.