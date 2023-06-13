Кабмін пропонує скасувати податкові пільги через завершення пандемії COVID-19 (оновлено)

Кабінет міністрів 13 червня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"У нас карантин формально ще діє до 30 червня 2023 року, ну і судячи по внесенню такого закону урядом, то на цьому і завершиться", – зазначив він.

За словами Железняка, більшість тимчасових податкових норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:

щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання;

про тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Згодом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук підтвердив, що уряд на засіданні у вівторок підтримав відповідний законопроєкт.

Як повідомлялося, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.