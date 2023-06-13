В Україні збільшить виробництво ударних дронів, – Ігнат

Україна посилює виробництво ударних БПЛА, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання будівництва росіянами заводу з виробництва "Шахедів", передає Укрінформ.

"Україна не сидить склавши руки, у нас теж потужності працюють на високому рівні, маю на увазі підприємства, які можуть зараз виробляти ударні безпілотники. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням, ми теж будемо нарощувати в цьому напрямку ударні БПЛА", – зазначив він.

За його словами, Україна наразі виробляє більш потужні БПЛА, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки. Водночас, Ігнат додав, що необхідно посилювати і засоби протидії дронам.

"Засоби протидії теж потрібно розвивати – стрілецькі засоби, ракетні, засоби РЕБ, які можуть впливати на діяльність цих літальних апаратів", – зазначив він.

Як відомо, вночі 13 червня під час чергової атаки ворог випустив 14 крилатих ракет, 11 з яких були знищені силами ППО. Також ліквідовано один ударний дрон "Shahed-136/131".