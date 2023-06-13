Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено магістральні мережі на Дніпропетровщині
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Крім того, у Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких було заблоковано кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ.
Зазначається, що на ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити – в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів.
Водночас окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. На Донеччині через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській області – 3 населених пункти.
Також зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.
Як додали в Міненерго, на Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. Зокрема, у Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 – в деокупованій частині області.
На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.
"Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів", – пояснили у відомстві.
Так, у Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області – 70 абонентів.
Проведення замірів рівнів води у Каховському водосховищі фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинено через замулення датчиків.
Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями.
Загалом енергетична система працює стабільно.