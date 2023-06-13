СБУ повідомила про підозру очільнику Росморрічфлоту

Служба безпеки повідомила про підозру керівнику федерального агентства морського та річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) Захарію Джіоєву. Із початку повномасштабного вторгнення РФ чиновник сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

Також після вибуху на "Кримському мосту", Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова. У такий спосіб загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

Крім того, окупанти використовували поромні "маршрути" для вивезення награбованого українського зерна до РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.